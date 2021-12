veja quais são as chances de ganhar prêmio de R$ 350 mi sozinho

A Mega da Virada, o sorteio mais esperado do ano que é realizado no dia 31 apresenta o prêmio de R$ 350 milhões para um único jogador, caso este acerte todas as dezenas sozinho. Apesar das chances baixas, segundo a Caixa Econômica Federal, banco responsável pelo concurso, há uma fórmula matemática que explica a probabilidade desse acerto.

As apostas podem ser feitas até às 17h do dia em questão, através dos canais online das loterias Caixa ou das unidades físicas. Deve-se ressaltar que, diferente dos outros concursos da Mega-Sena, a Mega da Virada não possui prêmio cumulativo. Sendo assim, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio é dividido para quem acertar as cinco dezenas. Se mesmo assim, não houver ganhadores na quina, o valor é dividido para quem acertar quatro dezenas.

O sorteio será transmitido ao vivo no YouTube da Loterias Caixa e no Facebook, além de passar na TV Globo. As apostas são realizadas de maneira bem simples, basta ter mais de 18 anos e fazer o cadastro no Portal Loterias Caixa, pagando suas apostas com um cartão de crédito. Ou se preferir presencialmente, é só ir até alguma das loterias Caixa de sua cidade e fazer suas apostas.

Probabilidade de levar o prêmio máximo

De acordo com Cristiano Corrêa, professor e coordenador do curso de Administração do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (Ibmec), as chances de levar o prêmio são de 1 em 50 milhões. Essa possibilidade se dá pela quantidade de diferentes combinações possíveis na loteria, Assim, a possibilidade de se acertar os seis números se altera conforme a quantidade de dezenas que o jogador seleciona.

Dessa maneira, se o apostador escolher mais dezenas, a probabilidade de acerto aumenta. “Ao marcar 7 dezenas, por exemplo, é como se o jogador estivesse fazendo 7 jogos diferentes. Então, agora são 7 bolas premiadas dentro daquela sacola gigante, o que resulta em uma expectativa de 1 em 7.151.980, bem abaixo da anterior”, diz Corrêa.

Além da sena, apostadores que acertarem cinco ou quatro números também são premiados em suas respectivas faixas. Nesse caso, a recompensa é bem inferior à principal, mas, comparando ao valor investido, continua uma grande “bolada”.

No ano passado, cerca de 1.384 pessoas acertaram a quina e saíram com R$ 48,9 mil. Já os que acertaram a quadra foram 105,3 mil pessoas, que embolsaram R$ 919,27. Os prêmios pagos a esses apostadores são menores, pois as chances de acertarem são bem maiores que na sena.

Quais números jogar na Mega da Virada?

De acordo com informações da Caixa, o número 10 é o mais sorteado nos concursos da Mega da Virada. Desde o início do concurso especial, há 12 anos, o número já foi sorteado quatro vezes. Em seguida, quatro dezenas aparecem empatadas: 03, 05, 20 e 36. Todas elas foram sorteadas três vezes.

Também deve se atentar aos números que são zebra, ou seja, aqueles que não saíram nunca na Mega da Virada. A informação pode ser útil, tanto para quem acredita que possa ser a primeira vez desses números, quanto para quem quer passar longe deles. As 16 dezenas que nunca foram sorteadas são: 7, 8, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

Segundo informações do Valor Investe, São Paulo é o estado que reúne mais milionários ganhadores da Mega da Virada, são no total 13 cidades já premiadas. Apenas nas edições dos anos de 2010, 2013 e 2016 não houve ganhador no estado de São Paulo.