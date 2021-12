veja quando começam os pagamentos da segunda parcela

O Governo Federal está concluindo oficialmente nesta terça-feira (30) os pagamentos da primeira parcela do Auxílio Brasil. Para quem ainda não sabe, esse é o programa que está substituindo o Bolsa Família a partir deste mês de novembro. Cerca de 14,5 milhões de pessoas receberam o dinheiro.

Pouco se sabe sobre o que vai acontecer em dezembro. O Governo Federal ainda não decidiu quantas pessoas irão poder pegar o dinheiro. Além disso, também não dá para saber ainda qual o valor que cada um deles vai pegar de fato. Mas o que já dá para saber é quando os novos pagamentos irão começar.

A boa notícia é que o objetivo do Governo Federal é pagar o benefício mais cedo em dezembro. Então seja lá quem for receber, vai começar a pegar o dinheiro não na parte final do mês e sim um dias antes. É que a ideia do Palácio do Planalto é fazer todos os pagamentos antes mesmo do natal.

Então todo mundo que estiver no Auxílio Brasil em dezembro vai receber o benefício antes do dia 25 de dezembro. E a ideia é justamente entregar esse montante para que essas pessoas passem as festas de final de ano com um pouco mais de dinheiro. Isso é algo que costumava acontecer todos os anos com o Bolsa Família e que não vai mudar agora.

De acordo com o próprio Governo Federal, o pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil vai começar a cair na conta das pessoas no próximo dia 10 de dezembro. Nesta data, irão receber os cidadãos que possuem o Número de Inscrição Social terminando em 1. O calendário segue normalmente até o próximo dia 23, ou seja, antes da véspera do natal.



Veja o calendário

Como dito, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em novembro deverá seguir a regra de pagar tudo antes do natal. Então os repasses irão acontecer entre os dias 10 e 23 de dezembro, ou seja, momentos antes da ceia da festa natalina. Veja as datas detalhadas.

Sexta – 10 de dezembro: NIS com final 1

Segunda – 13 de dezembro: NIS com final 2

Terça – 14 de dezembro: NIS com final 3

Quarta – 15 de dezembro: NIS com final 4

Quinta – 16 de dezembro: NIS com final 5

Sexta – 17 de dezembro: NIS com final 6

Segunda – 20 de dezembro: NIS com final 7

Terça – 21 de dezembro: NIS com final 8

Quarta – 22 de dezembro: NIS com final 9

Quinta – 23 de dezembro: NIS com final 0

Indefinições sobre o novo Bolsa Família

Se por um lado nós já temos uma série de definições sobre as datas de pagamentos do Auxílio Brasil, o mesmo não se pode dizer sobre outras questões. O Governo ainda não bateu o martelo sobre vários pontos do programa.

Quanto cada pessoa vai receber? Quem vai entrar? Alguém vai ser inserido? Os pagamentos serão fixos ou temporários? Todas essas questões ainda estão sem respostas. Nem o próprio Governo Federal sabe o que vai acontecer.

E o Auxílio Emergencial?

O que se sabe mesmo é que o novo Bolsa Família não tem espaço para colocar todos os “órfãos” do Auxílio Emergencial. De acordo com as informações de bastidores, nem com a aprovação da PEC vai dar para abrir essa quantidade de vagas.

Por isso, muitos usuários estão indo até as redes sociais para pedir para que o Governo Federal pague mais parcelas do Auxílio Emergencial. Só que ainda não se sabe se isso vai poder acontecer mesmo. Neste momento, o que dá para dizer é que as chances de um retorno desse programa são baixas.