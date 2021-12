Vem Que Dá Tempo viabiliza conclusão dos estudos e paga incentivo para estudantes

Colaboração entre governos estadual e municipal abre oportunidade para quem não terminou o Ensino Fundamental

Decom PMP com Agência Alagoas

Quem tem mais de 15 anos, está em situação de vulnerabilidade social e não concluiu o Ensino Fundamental há mais de 2 anos, pode retomar os estudos por meio do Vem Que Dá Tempo.

O programa desenvolvido pelo Governo de Alagoas com apoio das prefeituras visa melhorar a escolarização de jovens e adultos, com oferta de bolsa permanente, um auxílio mensal para os maiores de 18 anos de idade que ingressarem no Ensino Médio Modular da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Para chegar a essa etapa do Vem Que Dá Tempo, é preciso fazer o Exame Estadual de Avaliação e Certificação da EJA, com inscrição gratuita no site https://vemquedatempo.seplag.al.gov.br.

No ato do cadastro, os candidatos também devem agendar o seu dia de aplicação da prova, realizada em uma unidade de ensino da rede pública municipal. As informações relativas ao agendamento do exame serão enviadas para o e-mail cadastrado e também poderão ser acessadas pelo website por meio do CPF e senha cadastrados.

Os candidatos aprovados e com frequência de pelo menos 80% das aulas dos cursos preparatórios receberão R$ 200,00 e os que forem aprovados recebem mais R$ 300,00.

Prova e certificado

Para ser aprovado, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informa que o candidato deverá obter acertos iguais ou superiores a 50% em cada uma das quatro provas das áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

Já a prova de redação não possuirá caráter eliminatório, mas terá pontuação de 0 a 1 a ser acrescida em cada uma das quatro provas.

O certificado de conclusão do Ensino Fundamental para os candidatos aprovados será expedido pela Seduc Alagoas, por meio de Superintendência de Sistema (Suse), em um prazo máximo de até 30 dias a partir da data de aplicação da prova.