Vencedora de reality, atriz alagoana Macla Tenório, faz primeira apresentação em vídeos do Porta dos Fundos

A atriz alagoana, Macla Tenório, fez sua estreia no canal do Youtube Porta dos Fundos nesta quinta-feira (23). No vídeo, a vencedora do reality show “O Futuro Ex-Porta”, realizado pela mesma produtora, atua ao lado da cantora Pabllo Vittar.

Na esquete, escrita por Fábio Porchat, Macla interpreta Bia, uma fã que se esbarra com uma Pabllo Vittar carente e invasiva, que faz diversos pedidos à “nova melhor amiga”.

Uma caracaterística a se destacar é a permanência e até a adaptação do texto ao sotaque da atriz que utiliza termos e gírias bastante comuns aos alagoanos como “oxe” e “maior lisa”.

O vídeo já conta com quase 900 mil visualizações e com vários comentários destacando o talento da alagoana, e como ela foi uma aposta acertada do Porta.