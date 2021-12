Verão 2022: Benção do Olodum começa no dia 4 de janeiro

Os ensaios do Olodum estão de volta! Com a canção ‘Lindo Demais’ como aposta para o verão 2022, a banda anunciou que no próximo dia 4 de janeiro, será realizada a primeira Benção do Verão. O evento acontece a partir das 19 horas, no Largo Tieta, novo espaço de entretenimento do Pelourinho.