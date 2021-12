Verão 2022: veja lista de cursos de férias para fazer durante a estação mais quente

Verão é tempo de sol, praia e férias. Mas, é também o período destinado ao estudo, com os tradicionais cursos de verão. Em Salvador e Região Metropolitana, diversas oportunidades, em diferentes áreas, já estão com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2022.

As opções são diversificadas e podem ser determinadas a partir do interesse do consumidor. Para quem deseja começar o ano empregado, a escolha por um título de qualificação profissional pode agregar peso ao currículo. Já para quem deseja aprofundar conhecimentos na área de atuação, os cursos voltados para aperfeiçoamento são os mais indicados. E, para quem deseja alavancar algum negócio, os cursos para empreender pode ajudar a dar o ponta a pé inicial.

Para o novo ano, áreas como tecnologia da informação, gastronomia, E-commerce, marketing digital, beleza e bem-estar, se destacam como segmentos fortalecidos, com chances de driblar a situação econômica do país. No Senac estão abertas mais de 5.000 vagas em 400 títulos, enquanto que no Senai, 21 cursos técnicos estão sendo ofertados para o primeiro semestre de 2022, com modalidades presenciais e semipresenciais com curta ou longa duração.

Confira lista com algumas opções de cursos de férias:

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial)

Os cursos são presenciais e estão disponíveis nas unidades de Salvador, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Amargosa, Camaçari, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Lençóis e Porto Seguro. As inscrições são feitas através do site, com desconto de 20% com o cupom “FERIASNOSENAC”. Cursos para empreender (curta duração)

DESIGN DE SOBRANCELHA COM HENNA

DATA: 07/02/22 à 16/02/22

Investimento: R$320 (Parcelado até 2x de R$ 160,00) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

WORKSHOP BOMBONS E OVOS DE PÁSCOA

DATA: 22/02/22, 14/03/22, 26/03/22

Investimento: R$73 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CIDADE: Salvador e Lauro de Freitas DATA: 10/02/22, 12/02/22

Investimento: R$73 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CIDADE: Salvador e Lauro de Freitas

Investimento: R$73 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Cursos de capacitação (longa duração)

DATA: 16/02/22 à 19/05/22

Investimento: R$690 (Parcelado até 10x R$69,00) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DATA: 07/02/22 à 20/05/22

Investimento: R$467 (Parcelado até 10x de R$ 46,70) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

DATA: 21/03/22 à 16/08/22

Investimento: R$2478 (Parcelado até 10x de R$ 247,80) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Para mais informações o interessado deve entrar em contato pelo Whatsapp (71) 3186-4000.

SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

As inscrições estão abertas no site do SENAI, onde é possível encontrar, também, outras informações sobre os cursos.

AUXILIAR NA FABRICAÇÃO DE PIZZAS

CIDADE: Salvador (Dendezeiros)

DATA: 21/03/2022 à 01/04/2022 (seg a sex das 13h às 17h)

Investimento: R$300,00 (parcelamento em 12x no cartão de crédito ou 1x no boleto)

Modalidade: Presencial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AUTOMATIVO

CIDADE: Salvador (Dendezeiros)

DATA: 17/01/2022 à 21/01/2022 (seg a sex das 18h às 22h)

Investimento: R$220,00 (parcelamento em 12x no cartão de crédito ou 1x no boleto)

Modalidade: Presencial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CIDADE: Salvador (Dendezeiros)

DATA: 17/01/2022 à 21/01/2022 (seg a sex das 18h às 22h) ou 07/02/2022 à 28/02/2022 (seg a sex das 19h às 22h)

Investimento: R$375,00 e R$300,00 respectivamente (parcelamento em 12x no cartão de crédito ou 1x no boleto)

Modalidade: Presencial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DATA: 07/03/2022 à 29/04/2022 (seg a sex das 18h às 22h)

Investimento: R$600,00 (parcelamento em 12x no cartão de crédito ou 1x no boleto)

Modalidade: Remoto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

CIDADE: Lauro de Freitas

DATA: 15/01/2022 à 12/02/2022 (Sábados – 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00) ou 05/03/2022 a 02/04/2022 (Sábados – 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00)