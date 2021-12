Verão: aprenda receita fácil de sorvete para refrescar no calor

Dezembro é um mês marcado por dias de temperaturas elevadas e, um jeito saboroso de se refrescar é com um sorvete geladinho. Tal sobremesa fica mais saudável quando feita em casa, sem adição de conservantes. Um dos sabores mais fáceis de reproduzir na cozinha é o sorvete de três cores, o napolitano. Confira abaixo o passo a passo feito pela chef de cozinha Bárbara Dovânia. Confira a receita:

Hidrate a gelatina de morango em 250ml de água quente, depois acrescente mais 250ml de água fria. Repita o mesmo processo com os pacotes de gelatina incolor (250 ml de água quente e 250 ml de água fria para cada caixinha).

Na sequência, transfira cada gelatina para o liquidificador e acrescente 1 caixa de leite condensado e 1 de creme de leite. Você vai bater cada gelatina separadamente, para não interferir no sabor de cada uma delas. Para fazer o sorvete de chocolate, além do leite condensado e do creme de leite, acrescente também 2 colheres de chocolate em pó. Caso queira dar mais sabor ao sorvete de creme, acrescente na mistura meia colher de chá de essência de baunilha.