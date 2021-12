Verão começa nesta terça (21); estação pode ter 30% de chuva a mais que o esperado

Sai primavera, entra o verão! A alta estação 2021/2022 começa às 12h59 desta terça-feira (21) e segue até o dia 20 de março. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), a estação mais quente do ano será marcada pelos impactos do fenômeno La Niña, além de temperaturas altas, com chuvas intensas ao longo do trimestre.

Em Salvador, o verão pode trazer 30% de chuva a mais do que esperado.

La Ninã

Embora o fenômeno aconteça do outro lado da América do Sul, o La Ninã atuará com 80% de sua intensidade até o fim de março. Ele agirá diretamente na circulação de ventos e pressão do ar no Brasil.

Região Nordeste

Segundo o Instituto Nacional de Metereologia (INMET), na Região Nordeste, a previsão indica predomínio de chuvas acima da média principalmente nas partes central e norte. Em algumas localidades do sul da Bahia, as chuvas poderão ficar mais próximas da média ou ligeiramente abaixo. As temperaturas deverão permanecer próximas e abaixo da climatologia em toda a região.

Previsão do tempo

A previsão é que nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22), o céu estará nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas. Não se descarta a possibilidade de eventos significativos. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.