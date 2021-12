Verão: confira os acessórios que serão tendência

Os acessórios com certeza são fundamentais na montagem do look, eles trazem uma infinidade de possibilidade. Desde brincos à grandes bolsas, dão um charme maior a combinações simples. Pensando nisso, a equipe do iBahia fez uma lista com as peças que vão bombar no verão 2022.

Com muita cor, brilho e tamanho, eles vão trazer um ar clássico da década de 70, 90 e 2000. Os lenços, colares, brincos e miçangas fazem parte dos queridinhos da estação, com eles a presença de cores cítricas e do paetê podem ser muito comum.

Os brincos grandes que são preferidos entre fashionistas vão tomar um grande destaque. Com muitas versões como as argolas, chandelier, pêndulo e cascatas eles podem trazer na sua composição as cores e o brilho que a estação pede. Nossa dica é usar penteados mais presos que mostrem ainda mais a peça.

FOTO: Divulgação Tássia Naves

Os tecidos coloridos e leves vão estar em alta quando o assunto é diferenciar. Com muitas combinações os lenços deixam de ser um acessório para cabelo e chegam com diversos tipos de amarrações. Croppeds, blusinhas usando colares ou até combinações no cabelo são formas de usar o lenço famoso nos anos 90.

FOTO: Reprodução/ Pinterest

FOTO: Reprodução/ Pinterest

Quando o assunto é verão fica quase impossível não pensar em óculos de sol. As armações e lentes coloridas foram destaque nos desfiles, por isso, a aposta de cores e tons que remetam a alegria vai estar em alta.

FOTO: Reprodução/ Pinterest

O acessório que bombou em 2020 tem tudo para ser a cara do verão 2022. As correntes que deixam o look mais sexy e delicado podem ser usadas como cinto ou como blusas que deixem a pele mais a mostra.

FOTO: Reprodução/ Pinterest

*Matéria supervisionada por Lucas Salles