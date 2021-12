Verão da Rede Bahia é lançado com programa especial neste sábado (18) 

Faltando poucos dias para a chegada da estação que movimenta todo o estado, o verão vai sacudir também os veículos da Rede Bahia. O grupo de comunicação entra no clima dos dias quentes a partir deste sábado (18), com um programa especial a ser exibido na capital e no interior, que vai ar logo após o Mosaico Baiano.

Com apresentação do jornalista Victor Silveira, a atração vai mostrar os points mais desejados nesta época do ano e as atividades ideais para serem feitas neste período. O programa contará com a participação de repórteres de todas as afiliadas e marca a abertura da cobertura de verão da emissora, que foi iniciada com as festas populares e destacar tudo que a Bahia traz de representatividade nos dias ensolarados.