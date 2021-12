Verão em Salvador! Saiba shows e festas agendadas na capital baiana para estação solar

O verão já está na porta! Se você não vê a hora de curtir ao máximo a estação que é a cara da Bahia, fique por dentro dos principais shows que acontecerão em Salvador:

JANEIRO

Baile da Santinha – Shows de Léo Santana, Dennis, Luísa Sonza e mais

O Baile da Santinha, liderado pelo cantor Léo Santana, apresentará na primeira edição do ensaio em 2022, além dos shows, parque de diversões repleto de brinquedos como Roda Gigante, Montanha Russa, Twister, Crazydance, Barco Viking, Auto Pista e mais. Ensaio de verão terá apresentações de Léo Santana, Dennis, Luísa Sonza e Os Barões da Pisainha.

Quando? 7 de janeiro (sexta-feira), às 18h

Onde? Parque de Exposições, Avenida Luís Viana Filho, 1590 – Salvador – BA

Ingressos? A partir de R$ 70; Vendas no Bora Tickets

Pela primeira vez no Beach Farol, Xandy de Pilares apresentará um show completo para aqueles que são apaixonados por pagode, no dia 7 de janeiro.

Quando? 7 de janeiro (sexta-feira), às 17h

Onde? Beach Farol, Praia de Itapuã – Salvador

Ingressos? A partir de R$ 70; Vendas no Sympla

Circuito Musical Verão 22 – Shows de Nando Reis, Pitty, Titãs e mais

O Circuito Musical Verão 22 terá 3 dias de shows, no Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador, com uma grade de atrações de tirar o fôlego, afinal, verão na Bahia é um estado de espírito. Confira programação de shows:

Dia 08 de janeiro (sábado): AnaVitória e Nando Reis

Dia 15 de janeiro (sábado): Pitty e Baiana System

Dia 22 de janeiro (sábado): Titãs e Jota Quest

Quando? Nos sábados 8, 15 e 22 de janeiro, às 18h

Onde? Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador

Ingressos? A partir de R$ 130; Vendas no Eventim

Ensaio do Parango – Shows de Parangolé, Belo e Ferrugem

A banda Parangolé, sob o comando do cantor Tony Salles, anuncia a o seu tradicional ensaio de verão, no dia 09 de Janeiro, a partir das 15h. Além da banda anfitriã, a festa também receberá Belo e Ferrugem como atrações.

Quando? 9 de janeiro (domingo), às 14h

Onde? WET, Avenida Luís Viana Filho, S/Nº – Salvador – BA

Ingressos? A partir de R$ 70; Vendas no Bora Tickets

O segundo ensaio da Timbalada está com data marcada para o próximo dia 9 de janeiro, no Candyall Gheto Square.

Quando? 9 de janeiro (domingo), às 16h

Onde? Candyall Guetho Square, Rua Paulo Afonso, 411 – Salvador – BA

Ingressos? A partir de R$ 300; Ingressos no Bora Tickets

Me Leva Pro Bonfim – Shows de Péricles, Tiee, Grupo Revelação e mais

A festa “Me Leva Pro Bonfim” contará com shows de Péricles, Tiee e Grupo Revelação, no próximo dia 13 de janeiro, às 13h, no Terminal Turístico Náutico da Bahia – Salvador, BA.

Quando? 13 de janeiro (quinta-feira), às 13h

Onde? Terminal Turístico Náutico da Bahia – Salvador, BA

Ingressos? A partir de R$ 70; Vendas no Sympla

Violivoz – Shows de Geraldo Azevedo e Chico César

Geraldo Azevedo e Chico César revisitam suas obras e apresentam juntos, pela primeira vez, no palco, somente com seus violões, o espetáculo “Violivoz”. A turnê se apresentará em Salvador nos dias 14, 15 e 16 de janeiro, na sala principal do Teatro Castro Alves.

Quando? 14, 15 e 16 de Janeiro (Sexta, Sábado e Domingo); Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 20h

Onde? Teatro Castro Alves (sala principal), Salvador-BA

Ingressos? A partir de R$ 50; Vendas no Sympla e na bilheteria do TCA

Festa Magia – Shows de Luiz Caldas e Zeca Baleiro

Luiz Caldas e Zeca Baleiro arrastam os fãs na próxima edição da Festa Magia, que acontece dia 15 de janeiro, às 17h, na Arena Fonte Nova. A tarde começa ao som de Zeca Baleiro, com a discografia cheia de canções. Depois é a vez do anfitrião da festa assumir o palco, Luiz Caldas.

Quando? 15 de janeiro (sexta-feira), às 17h

Onde? Arena Fonte Nova – Salvador, BA

Ingressos? A partir de R$ 80; Ingressos no Sympla

Maré Musical apresenta: Marina Sena em Salvador

O projeto Maré Musical traz, pela primeira vez em Salvador, a cantora Marina Sena para o show de lançamento do seu disco De Primeira. O show acontece no Trapiche Barnabé com abertura dos portões às 16h.

Quando? 30 de janeiro (domingo), às 16h

Onde? Trapiche Barnabé – Salvador, BA

Ingressos? R$ 90 (+ R$ 9 taxa); Vendas no Sympla