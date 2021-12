O cantor Thiaguinho vai ser atração principal do “Verão Infinito”, evento que vai acontecer no dia 22 de janeiro a partir das 17h, no Pipa Beach Club na praia do Flamengo.

Com músicas antigas e seu novo repertório, o show terá a pegada da tardezinha, brincando com o clima do verão, praia e mar. O primeiro lote já está com vendas abertas no valor de R$ 150,00.