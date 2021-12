Verão na Bahia: confira dez praias do Litoral Norte para curtir nessa estação

Começou a estação mais badalada do ano e para comemorar, nossa coluna separou dez praias para você curtir nesse período que vai, oficialmente, de 21 de dezembro a 20 de março. Estamos na torcida para que o sol volte junto com a estação mais quente e permita que nós baianos possamos aproveitar nossas praias do jeito que a gente gosta. Vamos à lista!

1) Praia do Forte

A primeira delas não poderia ser outra. Estamos falando da mais famosa, a queridinha de turistas e baianos, ou seja, a Praia do Forte. Completa em termo de infraestrutura, Praia do Forte dispensa comentários quando o assunto são belezas naturais. A proximidade de Salvador facilita ainda mais para aqueles que desejam passar um final de semana ou até mesmo apenas um dia, no tradicional esquema de bate volta. Confira o texto completo com dicas da Praia do Forte postado semanas atrás aqui na coluna do issabordo.

2) Mangue Seco

Na divisa da Bahia com Sergipe, Mangue Seco é um destino aconchegante e pacato que merece uma visita. O charme do lugar está em toda calmaria e paz, sem muita badalação, o que permite uma conexão ainda maior com a natureza. Em Mangue Seco, você vai encontrar as famosas dunas que ganharam o mundo na tela da TV Globo, mas também rio, mar e diversas outras belezas naturais. Saiba tudo sobre esse destino clicando aqui!

Massarandupió é a única praia da Bahia adepta do naturalismo (Foto: Acervo Erick Issa)

3) Massarandupió

Responsável por despertar a curiosidade dos visitantes à forma de vida chamada naturalismo, Massarandupió é a única praia da Bahia onde é possível aproveitar do jeito que se veio ao mundo, ou seja, sem roupa. Para quem não curte a ideia de ficar nu numa praia, também é possível desfrutar do lugar na parte reservada aos mais tímidos. Quer saber mais sobre Massarandupió? Basta ler o texto completo aqui.

4) Baixio

Baixio é mais um paraíso quase que intocado da nossa Bahia. Com muita calmaria e inúmeras belezas naturais, a praia pertencente ao município de Esplanada, ganhou fama nos últimos anos por conta das suas lagoas. Aqui também é possível curtir dois encontros do rio com o mar e um pôr do sol de tirar o fôlego na Ponta do Inhambupe. Para saber mais sobre esse pedaço de céu baiano, basta acessar o texto “Sombra e água fresca: Baixio encanta pela calmaria e belezas de suas lagoas”.

Baixio é um paraíso ideal para quem busca tranquilidade (Foto: Acervo Erick Issa)

5) Subaúma

O município de Entre Rios possui belas praias. Subaúma é uma delas. Se você ainda não conhece esse lugar, está na hora de adicionar aos seus planos. Aproveita o verão para desfrutar do que Subaúma tem de melhor. Essa é uma das localidades mais tranquilas da região. Você pode escolher passar o dia ou até mesmo se hospedar na bucólica praia do Litoral Norte baiano.

6) Porto de Sauípe

Essa é mais uma praia que fica na cidade de Entre Rios. Com uma comunidade vibrante, Porto fica logo depois do famoso complexo de hotéis de mesmo sobrenome. Aproveite a visita para apreciar as águas tranquilas do Rio Sauípe na Praia da Barra que tem um dos mais bonitos pores do sol do litoral norte baiano. Nessa localidade, não faltam opções de pousadas, bares, restaurantes, dentre outras coisas. Fizemos recentemente um guia completo, sabia? Confira aqui!

7) Imbassaí

Imbassaí é uma das mais belas praias do Litoral Norte da Bahia. De fácil acesso para quem viaja saindo capital baiana, o lugar encanta pelas belezas naturais, principalmente pelas águas do seu rio. Além das atrações locais, o visitante pode aproveitar o fato da Praia do Forte ficar pertinho e se dividir entre as duas praias. Caso ainda não conheça Imbassaí, vá com a certeza de que vai se apaixonar. É amor ao primeiro mergulho de rio!

Guarajuba é um dos destinos mais procurados durante o Réveillon (Foto: Acervo Erick Issa)



8) Arembepe

Uma das mais tradicionais praias da Bahia, Arembepe tem acesso facilitado por ficar pertinho de Salvador, na faixa litorânea pertencente ao município de Camaçari. Ir a Arembepe é certeza de dias de descanso com o melhor da natureza. Sua praia é convidativa! Não deixe de pousar para foto no Emissário local. É certeza de garantir aquela imagem de tirar o fôlego para postar em suas redes sociais.

9) Guarajuba

Queridinha de muita gente, Guarajuba é mais um lugar abençoado por Deus. Bastou um feriado, que Guarajuba é tomada por gente de todos os lugares em busca de sol, mar e um bom agito. Quem nunca circulou na praça lotada de Guarajuba na alta temporada? É certeza de boas amizades e muita paquera. Guarajuba, inclusive, é um dos lugares mais concorridos quando o assunto é a virada do ano. Fica a dica!

10) Vilas do Atlântico

Para fechar, é importante citar que o Litoral Norte começa em Lauro de Freitas. Então, chegaria ser pecado escrever um texto sobre nossas belas praias e não citar a bela Vilas do Atlântico, com seu calçadão concorrido para os amantes de uma boa caminhada e do ciclismo. Com seus coqueiros preservados, Vilas tem boas piscinas naturais ao longo de sua faixa litorânea. Não deixe de aproveitar, afinal fica colada com Salvador. Se puder, estique a visita até Buraquinho e ou Ipitanga.

*Erick Issa

Gostou das dicas? Não esquece de compartilhar! Para mais informações sobre viagens e turismo, acesse www.issabordo.com.br ou o perfil no instagram @issabordo