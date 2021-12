Verão: saiba os cuidados essenciais para os idosos nessa época do ano

Verão é praticamente sinônimo de alegria, diversão, festas de fim de ano e muito mais. Com certeza é a estação mais esperada por todos, incluindo os idosos. Contudo, assim como tudo na vida, o excesso do Sol e o calor também tem seus malefícios. Quando somos crianças, nossos pais nos entopem de protetor solar antes de ficar debaixo dos raios solares, além de usar boné e mandar bebermos muita água.

Segundo a médica geriatra Roberta França, da Said Rio, empresa de cuidadores de idosos, depois dos 60 anos a pele fica mais sensível e propícia ao surgimento de manchas, por isso, além do corpo desidratar mais rápido.

“Precisamos entender que com o processo de envelhecimento, nosso corpo começa a trabalhar mais lentamente, por isso, indicamos a prática de exercícios físicos adequados e com acompanhamento. Mas quando se trata do Sol, outras medidas também são necessárias”, explica.

Mas ela ainda alerta que nos casos de idosos com diabetes ou doenças crônicas que interferem na alimentação, o ideal é passar com o médico especialista do caso e nutricionista para que eles recomendem um cardápio indicado para cada um nessa época do ano.