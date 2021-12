Verdades Secretas 2: Angel transa na banheira e é queimada com cigarros

O público já está cansado de saber que a personagem Angel (Camila Queiroz) de “Verdades Secretas 2” de angelical só possui o nome mesmo. Em cenas do capítulo 29, a mocinha aparece transando na banheira com Cristiano (Romulo Estrela) e sendo queimada com cigarros por Percy (Gabriel Braga Nunes).

A personagem cairá na lábia de Cristiano, que irá prometer mover céus e terras para lhe ajudar a se livrar de Percy e Giovanna (Agatha Moreira). Ela acreditará no rapaz e o resultado disso será visto numa cena quente no banheiro onde os dois transam na banheira.

A felicidade dela passará rápido, afinal ela terá um encontro com Percy. A personagem se prepara com peruca, look sensual e dançará para o marmanjo. Dessa vez, ela será queimada com cigarros para agradar os fetiches do milionário, ainda rolará corda e até mordaça.

Os episódios de “Verdades Secretas 2” estão disponíveis no Globoplay e são liberados inéditos de quinze em quinze dias na plataforma.