Verdades Secretas 2: Percy usa coleira em Angel e tranca a modelo em uma caixa com cadeado

Na nova leva de capítulos de “Verdades Secretas 2”, o empresário Percy (Gabriel Braga Nunes) dá vazão aos jogos sexuais cada vez mais violentos. No capítulo 34, ele usa uma coleira em Angel (Camilla Queiroz) e, depois que ela se ajoelha e fica completamente submissa, ele bota a modelo dentro de uma caixa e tranca com cadeado. Enquanto ela entre em desespero com falta de ar, ele se masturba deitado sobre o baú.

No mesmo episódio, outra importante revelação é feita sobre ele. Durante o jantar de noivado de Giotto (Johnny Massaro), Betty (Deborah Evelyn) conta para Blanche (Maria de Medeiros) que uma modelo tinha morrido vítima dos gostos sádicos de Percy. Segundo a estilista, por conta desse fato, ele chegou a ser afastado dos negócios do pai no passado.