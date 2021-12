Verdades Secretas? Rico dispara contra Dynho e Sthe: ‘Ficam se alisando aqui’

O novo fazendeiro da semana, Rico Melquiades, acordou com fogo nos olhos e estralou sua “língua de chicote” na manhã desta quinta-feira (2).

Após a “guerra de panelas” tomar conta da sede de “A Fazenda”, o peão comentou com Solange Gomes sobre como se sentia incomodado com a relação entre Dynho Alves e Sthe Matos no reality rural.

“Dynho e Sthe, pelo amor de Deus, se eu fosse casado com eles eu acabava, que eu não queria tá com um relacionamento desses que (eles) ficavam se alisando aqui dentro, duas pessoas”, disparou o humorista.

Mais tarde, Rico voltou a atacar Sthe durante uma passagem pela cozinha, dessa vez ele falou diretamente com a baiana. “Fica feio você alisando um boy (sendo) casada”, disse. “Aham”, respondeu ela com deboche.

Veja os vídeos: