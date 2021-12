Verde e amarelo? Confira as cores do verão 2022

Está chegando a época mais soteropolitana do ano, com o calor, a praia, a volta das festas e dos ensaios, esse verão promete. Por isso nossa equipe foi até o made in Bahia saber quais serão as cores da estação. A consultora de moda Vera Pontes foi a nossa guia na descoberta de quais tons, cortes e modelos estarão em alta.

“Um ano novo colorido, claro que vai ter o branco, mas vamos ver a presença de cores como o verde, o amarelo e o laranja” comentou Vera.

A consultora acredita que os tons em neon que tragam familiaridade ao verde, rosa, amarelo e laranja podem estourar mais uma vez. Mas cuidado na hora de montar o look! A composição com essas cores não pode ser pesada, a ideia é usar algumas peças para dar uma descontraída e quebra na seriedade da sua combinação.

“É bom dar uma pitada. Assim você bota uma blusinha e de repente você usa três pulseiras nos três tons de neon. A base de um jeans com uma blusinha no tom pra dar uma descontraída.” completou.

A ideia é trazer leveza nos tons, por isso o verde, o amarelo e o rosa são as cores que mais estão em alta. Puxar detalhes e peças que misturem os tons de verde com o rosa podem ser um truque bapho para deixar a combinação mais harmonizada.

A misturinha pode funcionar também quando os tons se completam na mesma peça. A presença do laranja e do rosa, ou do amarelo e do azul funcionam muito bem. O verde e amarelo são uma boa escolha, mas cuidado com o tom de cada peça, não queremos um estilo jogo do Brasil, não é?

*Supervisionada por Lucas Salles