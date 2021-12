Vereador Deda Lobo avalia como positivo o ano de 2021 para a gestão Djalma Beltrão

O vereador Deda Lobo (PSB), avaliou como muito positivo o ano de 2021 para a gestão do prefeito de Piaçabuçu, Djalma Beltrão. Na visão o parlamentar, o ano pandêmico trouxe flexibilidades para os diversos setores da economia, porém, houve a necessidade de acompanhar as restrições impostas pelo Governo de Alagoas por longos meses, mas pela organização setorial em Piaçabuçu, a gestão Djalma e Keity Darlian, logrou êxito nos resultados esperados.

Para o vereador o ano não poderia terminar melhor para o povo de Piaçabuçu, com leitos zerados para a COVID-19, ampliação e reforma de alas na Casa Maternal Mãe Luiza que ganhou mais duas novas ambulâncias para integrar a frota da saúde, destacando o atendimento médico em regime plantonista que tem sido ofertado nestes últimos dias de 2021 no Pontal do Peba, garantindo a prestação de serviço a todos os nativos e aos turistas e veranistas que tiveram como destino de férias e réveillon a praia do Pontal do Peba.

Deda ainda destacou os avanços na Educação com o cuidado para a volta às aulas, diálogo entre o secretário e os colaboradores da pasta e o método utilizado pela secretaria resultando em dados satisfatórios para o ensino/aprendizagem. Na Assistência Social o vereador enfatizou o zelo pelos menos favorecidos, destacando todo o cuidado humanizado que durante o período de pandemia a população com maior vulnerabilidade social tem sido assistida pela prefeitura.

Por fim, Deda mencionou todo o trabalho desenvolvido pela Secretária de Cultura e Juventude, proporcionando aos jovens e toda população piaçabuçuense oportunidades em cursos técnicos, palestras e lives com conteúdo educativo e motivacional, além de levar ao público momentos de lazer e cultura, deixando a cidade muito mais iluminada para encantar os olhos de quem vive e por aqui passa. “Sei do trabalho de todas as secretarias municipais e poderia passar um dia relatando as ações, mas quero resumir dizendo que o trabalho de uma equipe como a do prefeito Djalma Beltrão só tem rendido bons frutos e trazido mais qualidade de vida a todo nosso povo”, finalizou Deda desejando um feliz 2022 a todos.