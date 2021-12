Vereadora Loura Amaral realiza festa natalina para crianças do Povoado Bonito

A vereadora Loura Amaral (PSB), realizou na tarde desta terça-feira, 21, no Povoado Bonito, onde tem fortes vínculos familiares e de amizade, uma festa natalina para a comunidade, principalmente para as crianças da localidade que puderam receber presentes e viver momentos de muita emoção com a oferta de brinquedos que fizeram a alegria da criançada.

O momento contagiou a todos os participantes e organizadores pelo brilho no olhar das crianças e o sorriso estampado no rosto, sinalizando o agradecimento por tudo que estava acontecendo em clima de muita empatia e confraternização.

Loura Amaral destacou o amor pelo Povoado Bonito onde cresceu e viu muitos amigos crescerem, agradecendo a Deus por mais um ano vivido e por proporcionar momentos de muita alegria à comunidade, seja em ocasiões como esta que antecede o Natal, seja pela manifestação de fé que sempre é renovada a cada ano em devoção a Nossa Senhora Mãe dos Homens.

Participaram também da entrega dos presentes, o Secretário Municipal de Finanças, Guido Breda e o Diretor do Departamento de Tesouraria, Rymes Lessa.