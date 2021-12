Vestibular 2022: Fuvest altera gabarito da prova da 1ª fase

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) informou na tarde desta quinta-feira, dia 16 de dezembro, que alterou o gabarito da prova da 1ª fase do Vestibular 2022 que visa o preenchimento de vagas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

A Fuvest anulou a questão 54 da prova V. De acordo com a Fundação, a anulação se deu por inconsistência nas respostas. Desse modo, o valor da questão será atribuído a todos os candidatos que realizaram a prova.

A Fuvest aplicou as provas da 1ª fase do Vestibular 2022 no último domingo, dia 12 de dezembro. Segundo a fundação, houve a abstenção de 13,7% dos candidatos, ou seja, dos 110.773 candidatos inscritos, 15.252 não fizeram as provas.

Os candidatos responderam a uma prova composta por 90 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

2ª fase e resultados

Conforme o cronograma da Fuvest, as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 16 e 17 de janeiro de 2022. Já os testes de habilidades específicas, exigidos por alguns cursos, serão nos dias 19 e 22 de janeiro de 2022.

A primeira lista de convocados será publicada em 4 de fevereiro de 2022. Os candidatos “treineiros” só terão acesso às notas posteriormente, no dia 18 de fevereiro. Há ainda a previsão de outras duas chamadas para os dias 25 de fevereiro e 7 de março.

De acordo com a USP, para ingresso em 2022, a oferta total é de 11.147 vagas em diversos cursos de graduação. Do total, 8.211 são para o Vestibular da Fuvest 2022, enquanto outras 2.936 vagas são para o ingresso via SiSU.

