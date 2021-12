Vestibular 2022: Unesp aplica provas da 2ª fase na tarde deste domingo (19)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realiza na tarde deste domingo, dia 19 de dezembro, a aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2022. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será das 14h às 19h. Os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 14h. A Unesp espera 33.096 candidatos para a 2ª fase.

Conforme o edital, a aplicação da 2ª fase acontece em 31 cidades paulistas nas quais os cursos são ministrados. As provas acontecem também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Nesta fase, além da redação, os candidatos farão uma prova composta por 60 questões objetivas de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Linguagens e Códigos (língua portuguesa e literatura, língua inglesa, educação física e arte), Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (biologia, química, física e matemática).

Devido à pandemia da covid-19, a Unesp recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência e o uso de máscara é obrigatório. Além disso, está proibida a permanência em saguões, corredores e áreas externas para evitar aglomerações.

Os candidatos devem levar caneta de tinta preta fabricada em material transparente e apresentar documento oficial de identificação com foto.

De acordo com o edital, a oferta da Unesp é de 7.690 vagas em cursos de diversas áreas do conhecimento. As oportunidades estão distribuídas nos 24 campi da universidade no interior, litoral e na capital de São Paulo. Metade das vagas está reservada para a SRVEBP (Reserva de Vagas para Educação Básica Pública), ou seja, para estudantes que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

1ª fase e resultados

A Unesp aplicou as provas da 1ª fase nos dias 14 e 15 de novembro, e os gabaritos já estão disponíveis. As provas da 1ª fase do Vestibular 2022 foram compostas por 90 questões sobre as seguintes áreas: Linguagens e Códigos; Ciências Humanas; Ciências da Natureza e Matemática.

Ainda conforme o edital, a Unesp irá divulgar o resultado final do Vestibular 2022 no dia 27 de janeiro de 2022.

