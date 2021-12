Vestido usado por Gkay na Farofa foi comprado em sex shop

A farofa da Gkay com certeza foi o evento mais comentado da semana, a festa que reuniu diversos famosos foi a comemoração de aniversário da humorista, dentre eles Gil do Vigor, Virginia, Deolane Bezerra e outros.

As roupas aniversariante foram um dos comentários da web, o personal stylist de Gkay revelou em uma publicação no seu Instagram que o look do segundo dia de festa veio diretamente de um sex shop na Rua Augusta. O vestido que tem um estilo BDSM trouxe um vermelhão decotado de latex.