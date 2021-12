Victor Igoh aguarda eliminação de Sthe Mattos em SP: ‘Vou encontrá-la’

Victor Igoh aguarda a eliminação de Sthe Mattos de ‘A Fazenda 13’ na noite desta terça-feira (14). Em conversa com o colunista Leo Dias, do ‘Metrópoles’, o empresário e influenciador digital afirmou que está em São Paulo a trabalho e que quer conversar com a peoa o mais rápido possível.

“Óbvio que vou encontrá-la. Me mandaram um vídeo da mãe do Rico dizendo que queria me conhecer e que estávamos no mesmo local. Eu não estou aqui para ir em final, em reality, nada disso! Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nem sabia que hoje era essa situação toda”, disse Victor.