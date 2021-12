Victor Igoh anuncia término do noivado com Sthe Matos: ‘Repensei tudo’

Mais um casal passará pelo término após “A Fazenda 13”. Victor Igoh terminou o noivado com Sthe Matos. O influenciador anunciou sua decisão através de uma nota publicada nas redes sociais na noite da última segunda-feira (6).

O fim do relacionamento dos dois chega após a aproximação da peoa com Dynho Alves e a acusação de traição por parte da web. Mirella, ex-companheira do dançarino, também anunciou o término e se mostrou revoltada com a situação.

“Eu ia esperar o programa acabar ou a saída da Sthefane para encontrá-la e ao menos tentar entender o porquê desse comportamento que todos estão vendo. Desde a entrada dela do reality, já assisti, incansáveis vezes, às cenas contraditórias a tudo que eu acreditava existir entre nós como casal e família”, iniciou o influenciador no comunicado.

A decisão de Victor veio após a baiana conversar em códigos com Aline Mineiro sobre um momento na piscina do reality rural. “Sempre me mantive reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo. Mas, após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento, repensei tudo”, escreveu.

O influenciador também revelou que sua decisão irá poupar sua saúde mental. “Levando em consideração o que quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 6 de dezembro de 2021, o meu noivado com Sthefane chegou ao fim”, disse.

“Vale salientar que a mãe incrível e a menina guerreira que ela é não têm correlação com a minha frustração como companheiro. São duas coisas distintas, que devemos respeitar e sempre considerar”, finalizou.