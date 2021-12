Victor Igoh apaga fotos com Sthe Matos após término de noivado

Victor Igoh deletou todas as fotos que tinha ao lado de Sthe Matos de suas redes sociais nesta terça-feira (06).

O empresário e influenciador anunciou o fim do noivado com a peoa de ‘A Fazenda 13’ na noite desta segunda (05), após a baiana revelar que deu uma apalpada em Dynho Alves, ex da cantora Mirella.

“Após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um papo com sua colega de confinamento, alguns atos físicos com o dito “amigo/irmão”, e um outro vídeo, ainda mais íntimo, que desconsidera de forma exacerbada o status que ela ocupa aqui fora e deveria ocupar lá dentro, de mulher comprometida, repensei tudo”, escreveu Igoh através dos stories no Instagram.