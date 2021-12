Victor Igoh dispara contra Mileide Mihaile: ‘Nunca deu um toque pra amiguinha’

Após anunciar o término de seu noivado com Sthe Matos, Victor Igoh não teve papas na língua para falar sobre Mileide Mihaile, colega de confinamento da ex-noiva. Ele criticou a ex-peoa e seu posicionamento dentro de “A Fazenda 13”.

O influenciador deixou sua opinião nos comentários de uma publicação de Leo Dias, onde alfinetou Mileide. “Nunca deu um toque pra amiguinha lá dentro né? Sobre convívio e contatos com outros homens. Deixou pra dar a opinião aqui fora, pelas costas e ainda rir sobre os términos de relacionamento. Ai ai viu!”, escreveu.

Vale lembrar que, de acordo com a nota divulgada em seu perfil do Instagram, a decisão de Victor veio após uma conversa de Sthe com Aline Mineiro.

“Sempre me mantive reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo. Mas, após ver novos vídeos, ontem, nos quais minha própria companheira assume, através de códigos em um bate-papo com sua colega de confinamento, repensei tudo”, escreveu.