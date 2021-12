Victor Igoh pede desculpas para Mileide Mihaile após comentário: ‘Errei’

Após deixar um comentário onde criticou o posicionamento de Mileide Mihaile dentro de “A Fazenda”, Victor Igoh voltou atrás e publicou um pedido de desculpas para a ex-peoa na madrugada desta segunda-feira (13).

Através dos stories de seu perfil do Instagram, o ex-noivo de Sthe Matos contou que não acompanha mais o reality e se arrependeu do comentário feito.

“Eu fiz um comentário aí e este meu comentário foi um comentário sem ter um noção real do que aconteceu no programa, lá, do outro lado. E esse meu comentário acabou soando de uma forma equivocada, eu errei no meu comentário por não saber o que de fato ocorria dentro do programa, há um tempinho já não assisto o programa”, iniciou.

“Então quero pedir desculpas a Mileide, se recebeu de forma acusatória ou culpando ela de alguma coisa, nunca, jamais. Todos ali são bem crescidos, são donos de si, responsáveis pelos seus atos”, finalizou o influenciador.