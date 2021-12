Vídeo de Aline e MC Gui em edredom viraliza e web reage: ‘Mais um divórcio à vista’

Um vídeo de MC Gui e Aline Mineiro viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (06). Nas imagens, os peões fazem uma movimentação debaixo do edredom e web apontou a situação como uma possível masturbação da ex-panicat no cantor.

“Mais um divórcio à vista?”, escreveu uma. “Perna mais aberta do que quando vai no ginecologista”, comentou outra. “Oxente, tão brincando de médico?”, escreveu um terceiro. “Ela tá só pegando no microfone dele, fazendo massagem”, reagiu mais um.