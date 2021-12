Vídeo: estabelecimento com estoque de pneus pega fogo no Centro de Maceió

No início da tarde desta quinta-feira, 02, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) precisou ser acionado para um incêndio registrado na rua Dr. Guedes Gondim, no Centro de Maceió, onde um estabelecimento com estoque de pneus pegou fogo. Pelo menos seis viaturas, com cerca 16 militares, foram deslocadas para a ocorrência de grandes…

Aarão José / Cortesia ao Alagoas24Horas No início da tarde desta quinta-feira, 02, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) precisou ser acionado para um incêndio registrado na rua Dr. Guedes Gondim, no Centro de Maceió, onde um estabelecimento com estoque de pneus pegou fogo. Pelo menos seis viaturas, com cerca 16 militares, foram deslocadas para a ocorrência de grandes proporções e ainda tenta controlar as chamas. Até o momento não há informações de vítimas, nem das causas do sinistro. Aarão José / Cortesia ao Alagoas24Horas