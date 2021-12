Vídeo: Lore Improta, Scheila Carvalho e Carla Perez ‘quebram tudo’ em palco do ‘Encontro’

Lore Improta, Scheila Carvalho e Carla Perez “meteram” dança ao som do hit “Pau Que Nasce Torto”, do grupo ‘É o Tchan’. O trio subiu no palco do “Encontro de Fenômenos”, onde os maridões, Léo Santana, Tony Salles e Xanddy se apresentaram neste domingo (12).