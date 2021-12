Vídeo: Mulher se passa por cliente, furta caixinha de natal de padaria e usa dinheiro pagar compras

Um empresário de Maceió utilizou suas redes sociais para denunciar uma situação no mínimo inusitada ocorrida em uma padaria no bairro de Jatiúca. Uma mulher furta o dinheiro depositado na “caixinha de Natal” dos funcionários e utiliza parte do valor subtraído para pagar as compras e fazer uma doação. Toda a ação foi flagrada pelo…

Um empresário de Maceió utilizou suas redes sociais para denunciar uma situação no mínimo inusitada ocorrida em uma padaria no bairro de Jatiúca. Uma mulher furta o dinheiro depositado na “caixinha de Natal” dos funcionários e utiliza parte do valor subtraído para pagar as compras e fazer uma doação. Toda a ação foi flagrada pelo sistema de vídeo monitoramento do local. Nas imagens é possível ver o momento em que a mulher se aproxima do caixa como se fosse pagar algum produto e utiliza a própria bolsa para “esconder” a caixinha, de onde retira o valor que serve como adicional para os funcionários no final do ano. Ela repete a ação por pelo menos duas vezes. Logo depois, de maneira ágil, ela coloca o dinheiro furtado dentro da bolsa, e retira um nota para pagar o produto antes de fechar o zíper. Ela paga o produto, recebe o troco e faz uma doação aos funcionários. Depois de expor as imagens, o empresário ri e diz que tentará levar a situação na esportiva e que voltará a contribuir para a caixinha dos funcionários. Reprodução