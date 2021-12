Viih Tube abre o jogo e revela ficada com Arthur Picoli: ‘Não deixei passar’

Após diversas especulações na web, Viih Tube admitiu que já ficou com Arthur Picoli. Os dois ex-BBBs estão curtindo as festas de Réveillon em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. A revelação foi feita em um vídeo publicado pelo influenciador Alvxaro.

“Viih Tube, você já pegou o Arthur?”, questionou no meio da festa. A Youtuber balançou a cabeça fazendo sinal afirmativo. “Já? Eu também não deixaria passar. Está gostoso”, respondeu Alvxaro. “Não deixei passar”, fala ela em seguida.

Logo depois ele pergunta se rolaria uma nova ficada entre os dois. “Será que rola mais uma vez?”, dirá para a ex-BBB. “Não!”, gritou em resposta.

Veja o vídeo: