Viih Tube aparece com Lipe Ribeiro na cama e dispara: ‘Piranhas também merecem’

Após se declarar para Lipe Ribeiro ao falar “peguei 8, mas sou sua”, Viih Tube deu mais um passo e após a “Farofa da Gkay” apareceu com o ex-A Fazenda na cama.

Através dos stories de seu perfil do Instagram, a ex-BBB apareceu ao lado do boy e brincou na legenda. “Trate ficante como ficante”, escreveu com ironia. “Piranhas também merecem”, completou.

Solteira desde outubro, a influenciadora chegou a afirmar que beijou 46 pessoas durante a festança de três dias que marcou as comemorações do aniversário de Gkay.