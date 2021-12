Viih Tube nega uso de drogas em festa: ‘Se usar eu morro’

Viih Tube apareceu nas redes sociais na última quinta-feira (30) para rebater os boatos de que teria usado drogas durante festa em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.

A ex-BBB reclamou após internautas pedirem para que sua amiga cuidasse dela. “O povo acha que eu estava usando droga porque estava com um pirulito na boca e uma garrafa d’água. Eu não uso droga, tenho problema no coração, se usar droga eu morro. Mas eu estava muito louca de bêbada”, disse.

Na ocasião, a influenciadora revelou que já ficou com Arthur Piccoli, mas rebateu a ideia de que beijaria novamente o ex-colega de confinamento.