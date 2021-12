Viih Tube pega táxi em SP e vai parar na casa de Lipe Ribeiro no RJ: ‘Deu R$2,5 mil’

Parece que Viih Tube seguiu a dica da Angélica dos anos 80 e foi de táxi ver Lipe Ribeiro. A ex-BBB contou através dos stories do Instagram que estava no Rio de Janeiro, entrou no carro e foi parar na casa do boy. A brincadeira custou R$2,5 mil para a influenciadora.

“Gente, eu não sei o que tenho na cabeça, é sério. Eu tava em São Paulo, eu saí da loja, entrei em um táxi e falei ‘moço vamos pro Rio’, ele falou ‘bora’, eu falei ‘bora’, eu vim de táxi”, iniciou.

“Deu R$2,5 mil, porque eu fui me deparar que era um táxi e que eu tava indo de taxímetro só depois (que reparei). Gente, é sério, em que mundo que eu acho que tô vivendo?”, finalizou Viih Tube.

Veja o vídeo: