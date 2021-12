Viih Tube volta para casa e rememora viagem de táxi: ‘Pocah me emprestou calcinha’

Após a “Farofa da Gkay”, Viih Tube conseguiu parar a web com uma viagem de táxi. A ex-BBB saiu da balada em São Paulo direto para a casa de Lipe Ribeiro no Rio de Janeiro, na viagem desembolsou R$2,5 mil e atiçou a web com a “loucura de amor”.

Apenas nos últimos dias, a influencer ganhou 200 mil novos seguidores em sua conta no Instagram e seus stories bateram 3 milhões de views, como a própria compartilhou na rede social.

Na tarde desta quinta-feira (16) a influenciadora postou uma foto no aeroporto anunciando sua volta para casa. “Voltando São Paulo, mas dessa vez vou de avião e não de táxi”, escreveu na legenda.

Lodo depois ela relembrou a ajuda que recebeu de Pocah, já que tinha ido sem nenhum pertence pessoal para outro estado. “Pocah me emprestou roupa, perfume, maquiagem, calcinha fechada nova, até o PlayStation 5 dela”, disse com bom humor.