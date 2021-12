Vila do Farol traz programação musical com Chopp e Caipiwhisky dobrados

A partir dessa semana, a Vila do Farol oferece Caipiwhisky dobrada todos os dias e chopp Amstel, também dobrado, às quintas e sextas, até 20h, e aos sábados e domingos até 19h. Entre brindes e diversas opções gastronômicas, o público poderá curtir a programação musical, que conta com shows de Duo Pop (quinta), Regis Villar (sexta) e Rasta Groove (sábado), a partir das 19h. No domingo (12), as crianças poderão curtir a animação infantil do Grupo Querubim, às 15h.