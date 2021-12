Villa Guarajuba terá opções de lazer, atrações musicais e gastronômicas no litoral baiano

A Villa Guarajuba, projeto assinado em parceria com 2GB Entretenimento, IG Entretenimento, Pida e Boteco do Caranguejo, garante diversão para toda a família no verão, no Litoral Norte. A estrutura será montada a partir de dezembro e funcionará até o pós-Carnaval, com um espaço de quase 10 mil metros quadrados. A Villa contará com opções de música, esportes, adrenalina e gastronomia.