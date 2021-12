Violência: 2 homens são mortos em Fazenda Coutos e 3 são baleados em Paripe

Dois homens foram mortos a tiros em Fazenda Coutos e outros 3 baleados no bairro de Paripe, na madrugada desta sexta-feira (24), em Salvador. De acordo com a polícia, os crimes não tem relação um com o outro.

Em Fazenda Coutos 2, na Rua Cristóvão Barreto, equipes da 19ª CIPM foram informadas do barulho de tiros, e ao chegar ao local, dois homens, ainda não identificados, foram encontrados sem vida. A Polícia Civil informou a perícia foi realizada no local do crime. A autoria e a motivação será investigada pel 3ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).