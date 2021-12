Virada Sustentável: festival apresenta programação com shows e intervenções culturais

A Virada Sustentável Salvador será realizada entre os dias 15 e 19 de dezembro (quarta a domingo) e toda a programação de atividades já foi divulgada. De acordo com a organização do evento, serão ao todo 20 ações divididas entre manifestações teatrais, de dança, circo, literatura, diálogos e intervenções urbanas. Com programação diversa e totalmente gratuita, o festival será realizado em formato híbrido, intercalando a programação presencial e online por meio do canal da Virada no YouTube. Ele é considerado o maior relacionado a cultura e sustentabilidade na América Latina e nesta edição, trará novos olhares para o debate sobre mudanças climáticas. Ficou curioso(a)? Confira abaixo a programação e outros detalhes no site da Virada. [[saiba-mais]]

Confira a programação completa da Virada Sustentável: Sala do coro – Teatro Castro Alves

Entrada gratuita

Ingresso: retirar 1h antes do evento na bilheteria do TCA, mediante lotação do espaço

Obrigatória apresentação de comprovante de vacinação contra coronavírus

18h – Abertura do Fórum Virada Sustentável Salvador: Economia circular e economia criativa + Show Quabales

A mesa de abertura do Fórum Virada Sustentável Salvador aborda a relação entre sustentabilidade ambiental e criatividade.

André Carvalhal (remota)

Escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade. Autor dos best-sellers “Como salvar o futuro”, “Moda com Propósito”, “A moda imita a vida” e do finalista do prêmio Jabuti 2019 “Viva o fim: Almanaque de um novo mundo”.

Renata Motta (presencial)

Arquiteta, cenógrafa e diretora de arte, tem mais de vinte anos de experiência na área de cenografia e cerca de cem projetos realizados – envolvendo criação de cenários, direção de arte e cenografia para cinema, curadoria, consultoria e realização de workshops.

Saville Alves (presencial) – apresentação do case Braskem recicla

Fundadora da startup baiana Solos, que desenvolve soluções para reduzir o lixo nas cidades.

17h – Mesa Salvador das Águas: Fórum Clima Salvador na Virada Sustentável

Como Salvador pode ser impactada pela elevação do nível dos oceanos em consequência das mudanças climáticas?

José Landim (presencial)

Geólogo, Mestre em Geologia pela Universidade Federal da Bahia e Doutor em Geologia e Geofísica Marinha pela Universidade de Miami – RMAS – EUA.

Virgílio Machado (remota)

Coordenador do Fórum Clima Salvador e do Instituto Taoca. Ambientalista, colabora com a gestão de uma série de projetos socioambientais na Bahia.

Ambientalista e coordenadora do Fórum Clima Salvador. É mestre em engenharia industrial com foco em tecnologias limpas e processos ambientalmente amigáveis pela UFBA, tendo, atuado como pesquisadora no tema de conservação no uso da água na Rede de Tecnologias Limpas (Teclim) no Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA (2008 a 2012).

18 h – Mesa Juventudes e ativismo climático

Amanda Costa e Ellen Monielle, que representaram o Brasil na COP26, em Glasgow, e o jovem influencer Kaique Brito falam como as redes sociais são importantes ferramentas para aproximar os jovens do debate sobre mudanças climáticas.

Ativista climática, jovem embaixadora da ONU, delegada do Brasil no G20 Youth Summit e em 2021 entrou para a lista #Under30 da revista Forbes. Entusiasta pela Agenda 2030, tem o objetivo de mobilizar jovens para construírem um mundo inclusivo, colaborativo e sustentável.

Graduada em Relações internacionais pela Universidade Potiguar, graduanda em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal da Paraíba e mestranda em Gestão Pública e Cooperação Internacional pela Universidade Federal da Paraíba. Desde cedo, focou seus estudos em pautas ecológicas, alimentares e amazônicas. É criadora de conteúdo digital no Instagram @eco.fada.

Kaique Brito (presencial)

Jovem influencer e embaixador da WWF-Brasil. Viralizou nas redes sociais com conteúdos humorados sobre racismo e questões ambientais.

17h – Mesa Justiça Climática e Racismo ambiental

Qual a relação entre a defesa do meio ambiente, o combate às mudanças climáticas e a luta antirracista?

Douglas Belchior (remota)

Professor de história, fundador da Uneafro Brasil, rede de cursos para jovens e adultos da periferia. Membro da Coalizão Negra por Direitos e coordenador de articulação de projetos do Fundo Brasil de direitos humanos.

Raimundo Nascimento (presencial)

Coordenador do Observatório do Racismo Ambiental de Salvador.

18h – Mesa de Encerramento – Direto à terra: Onde as lutas se encontram

Ativista e comunicadora, baiana é fundadora do canal Nuhé no YouTube, jornalista do Projeto Colabora, colunista no Yahoo Brasil e bolsista do Malala Fund.

19h20 – Performance de Taina Cerqueira e show de Nara Couto

18h – Shows de Hiran e Rachel Reis

18h – Show Rumpilezinho – Homenagem a Letieres Leite

Palacete das artes – programação infantil

Entrada gratuita e livre mediante lotação do espaço

Obrigatória apresentação de comprovante de vacinação contra coronavírus

14h30 – Contação de histórias Teatro Grio

15h10 – A sanfonástica Mulher Lona

14h30 – Nariz de Cogumelo Clássicos

15h30 – Orquestra Sinfônica da Bahia (Camerata) – Cine Concerto

De 15 a 19 de dezembro (quarta a domingo)

Estação para disseminação de informações sobre Economia Circular e arrecadação de resíduos recicláveis. O visitante poderá participar de uma experiência sustentável com suporte de jogos interativos e exposição sobre o ciclo do plástico verde.

Eggcident – obra do artista holandês Henk Hofstra

Onde: praça do Mercado Modelo

Projeto Murais – Movimento Urbano de Arte Livre – os murais vão continuar nas fachadas dos prédios como legado da Virada

Onde: Rua Miguel Calmon, 16, Comércio

Trabalho do artista TarcioV

Onde: fachada do Edifício Carlos Kiappe, na rua Miguel Calmon, Comércio

Trabalho da artista Isabela Seifarth

Onde: achada do Edifício Cidade Baixa, na rua Miguel Calmon, Comércio

Trabalho da artista Zana Nacola