Vitamina C no skincare: confira mitos e verdades sobre o produto

Se você se interessa por skincare, com certeza já usou ou pensou em usar a vitamina C na pele. Ela é um dos ativos mais benéficos para a saúde e a boa aparência da pele do rosto, mas ainda há muitas dúvidas sobre a vitamina. Por isso, listamos mitos e verdades sobre o produto. Confira tudo sobre a Vitamina C:

VERDADE: Uma das principais funções da vitamina C é justamente essa: a prevenção do envelhecimento precoce da pele. Isso porque o ativo atua inibindo a formação de melanina, ajudando a prevenir o aparecimento de manchas na pele e também evita o aparecimento de rugas e linhas de expressão.

MITO: A Vitamina C para o rosto não tem uma ação direta no surgimento de espinhas. Se estão surgindo espinhas e cravos, revise os produtos que você está utilizando no skincare. Por exemplo, se sua pele for oleosa, produtos com texturas oleosas, como cremes, podem favorecer o surgimento da acne.