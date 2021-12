Vítima é morta a pedradas próximo na orla lagunar de Maceió

Um homem foi morto a pedradas durante a madrugada deste sábado (18), no bairro do Vergel do Lago, na região da orla lagunar de Maceió. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 00h10, em frente a um mercadinho da região. A vítima foi encontrada com marcas de apedrejamento. A PM…

Fotos Públicas

Um homem foi morto a pedradas durante a madrugada deste sábado (18), no bairro do Vergel do Lago, na região da orla lagunar de Maceió.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 00h10, em frente a um mercadinho da região.

A vítima foi encontrada com marcas de apedrejamento. A PM interrogou alguns populares que não souberam informar sobre a autoria do crime.

O corpo da vítima foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).