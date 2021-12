Viuvo de Paulo Gustavo posta homenagem em aniversário de casamento: ‘História abortada’

Esse amor vai além da vida: nesta segunda-feira (20), Thales Bretas celebrou os seis anos de seu casamento com o eterno Paulo Gustavo. Além de abrir o álbum de família com esses cliques lindos, o médico escreveu uma homenagem à altura da história que ele e o marido viveram.

“Que sorte a minha ter encontrado mais que um grande amor, uma pessoa ainda mais corajosa, que não só embarcou comigo nesse projeto de construir uma família, como também reverberou pro Brasil a beleza do nosso amor e a naturalidade com que ele deveria ser vivido, comemorado, enaltecido e multiplicado! Tivemos filhos, criamos nossa família, e nos orgulhamos muito dela, porque foi muito sonhada e batalhada, como muitas são, hetero ou homoafetivas. E o que a vida me deu de mais lindo, me tirou esse ano, como fez em algumas histórias nessa pandemia. Sinto muita saudade, muita tristeza por uma linda e longa história abortada e resumida a um pequeno filme, mas esse filme foi e pra sempre será o mais lindo e eterno extrato de tudo que vivi! Não posso deixar de me sentir grato e honrado por ter vivido tanto em tão pouco tempo! A vida por aqui é mesmo uma passagem, cuja duração só a Deus cabe estimar. Por isso plante sua semente, regue, mas não espere a fruta pra curtir a árvore e se orgulhar dela! Viva o amor! Ele salva, transforma e ilumina por onde passa!”, escreveu. Veja o post abaixo: