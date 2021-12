Vivo tem 750 novas vagas de emprego pelo país; veja funções

A Vivo, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, está contratando novos colaboradores. A empresa está disponibilizando 750 vagas para seu Programa de Estágio 2022, confira os requisitos para participar da seleção e como se candidatar, a seguir.

Vivo está em busca de novos talentos

A Vivo, empresa do Grupo Telefônica, é líder em telecomunicações no país. Em busca de novos talentos, a empresa está disponibilizando novas oportunidades para seu programa de Estágio 2022, onde o principal objetivo é proporcionar aos estudantes novas oportunidades para que aprendam na prática o que não é possível aprender na graduação.

Estão sendo ofertadas 750 vagas para diversas regiões do Brasil, confira os requisitos e as áreas de atuação:

Tecnologia e Digital;

Vendas;

Sustentabilidade;

Finanças;

Marketing;

Engenharia;

Jurídico;

Auditoria;

Experiência do Cliente.

Para participar é necessário que o estudante esteja com a graduação em andamento com término previsto até dezembro de 2023, não serão exigidas as áreas de curso, todos são bem vindos para participar. Dentre as vagas disponíveis, 50% serão exclusivamente para candidatos negros.

Os candidatos interessados devem possuir disponibilidade para estagiar em alguma das regiões: Belém/PA, Fortaleza/CE, Rio de Janeiro/RJ, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Vitória/ES, Londrina/PR, Salvador/BA, São Paulo/SP, Recife/PE, Porto Alegre/RS, entre outros disponíveis no link de participação.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do Programa de Estágio 2022 da empresa Vivo? Aos estudantes que tenham interesse em realizar sua candidatura, podem efetuar o cadastro até o dia 3 de Janeiro através do link de participação.

