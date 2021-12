Vixe, que gostoso! Juliette curte fim de ano acompanhada, diz colunista

Parece que Juliette já tem companhia para passar o Réveillon. De acordo com informações de Fabia Oliveira, do Em Off, a cantora está com Daniel Trovejani em Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo a colunista, os dois tentaram manter a discrição e mantiveram uma certa distância, para evitarem cliques de curiosos. Um fonte revelou para a jornalista que a campeã do “BBB 20” escolheu João Pessoa para passar a virada com o boy.

Os rumores de um possível relacionamento com o produtor musical, tomam conta da web desde julho deste ano, quando os dois foram vistos em um passeio de lancha.