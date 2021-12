Você é o que come: saiba quais alimentos vão te ajudar a ter uma pele incrível no verão

Começou a estação mais baiana do ano, o verão, e a procura por receitas malucas para prolongar o bronzeado também começa a crescer. Sabemos que a exposição ao sol se torna mais frequente, por isso, o verão exige maiores cuidados com a pele. Mas calma, não precisa deixar o bronze de lado. Confira como é possível prolongar a cor do verão cuidando da pele através da alimentação.

Em entrevista ao iBahia, a nutricionista Fernanda Becker contou alguns segredinhos de cuidados na alimentação, que devemos ter para alcançar uma pele incrível no verão. Um grande grupo de substâncias como Betacaroteno e Licopeno pode aumentar a imunidade e evitar o envelhecimento das nossas células durante o período mais quente do ano.

“O segredo está na diversidade de alimentos. Quanto mais variados e coloridos os ingredientes, maiores serão os nutrientes ingeridos e melhores benefícios você terá para sua saúde.” afirmou a nutricionista.

Para quem está em busca de um bronzeado perfeito, a indicação de Fernanda é buscar o Betacaroteno, que é a substância “sucesso do verão”, contou. Ajudando na formação de melanina e responsável pela pigmentação, pode ser encontrada em frutas como acerola, manga, melão, melancia, mamão, pêssego, maracujá. Então vale abusar nas receitas refrescantes.

Prevenção do envelhecimento

O Licopeno, substância que o previne o envelhecimento das células e evita rugas precoces geradas pela exposição ao sol, tem ação antioxidante e é facilmente encontrado no tomate, goiaba, morango, melancia, mamão. A dica de Fernanda é potencializar a sua absorção consumindo com alguma fonte de gordura como o azeite de oliva, castanhas, coco ou nozes. Que tal um molho de tomate com azeite?!.

“É comum as pessoas se preocuparem com a hidratação da pele, utilizando bons hidratantes, o que é muito positivo. Mas torna-se também fundamental nesse processo fazer o movimento inverso, ou seja, hidratar de dentro para fora.” completou Fernanda.

Se o ressecamento da pele no clima mais quente se tornar uma preocupação, mesmo com o uso de bons hidratantes, o recomendado é aumentar o consumo de água. Nesse caso os chás gelados, sucos leves (de preferência sem açúcar), água de coco são bons aliados.

A nutricionista também deixou uma dica para aqueles que tenham limitações a ingestão de líquidos, como pacientes renais, que devem buscar saladas frescas e com ingredientes leves e crus como pepino, folhosos e cenoura.