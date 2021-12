Você sabe o que é poliamor? Trisais contam suas experiências e acordos

Em uma sociedade na qual a maioria dos relacionamentos são monogâmicos, se relacionar, seja amorosamente ou só fisicamente, com mais de uma pessoa pode soar estranho. No entanto, o poliamor, e suas vertentes, tem se tornado cada vez mais comum.

Lorena Rosa, de Belo Horizonte, também vive um trisal com o marido Julio e a esposa Joyce. Porém, diferente do Nossa Triiade, os três estão em um relacionamento fechado. Isso significa que só podem se relacionar entre si, e qualquer outra coisa diferente disso é considerada traição.

“A gente já estava na fase que o casamento estava daquele jeito. Claro que hoje eu digo que essa não é a melhor forma de resgatar um casamento, mas na época a gente fez isso. Ele [Julio, o marido] já vinha me chamando para fazer um ménage. E eu tinha vontade, mas tinha um preconceito com um o que eu sentia, um tabu mesmo. Até o dia que eu topei, fizemos o Tinder [aplicativo para relacionamento entre pessoas]. E com menos de uma semana a gente deu match com a Joyce e já tem três anos que estamos juntos”, contou.