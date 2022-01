‘Vou atuar nem que eu tenha que comprar a novela’, projeta Gil do Vigor

Gil do Vigor é um dos poucos brasileiros que não se lascaram este ano. O economista e ex-BBB termina 2021 com a vida completamente diferente da que tinha no início do ano, quando ainda nem sabia que estaria no “Big Brother Brasil 2022”. Amargando dívidas e cheio de incertezas, o pernambucano pode se dar ao luxo de estar nesta véspera de réveillon respirando aliviado e com a vida estabilizada.

“Eu mereci! Vigorei após tanta luta. Hoje, graças a Deus, posso ter coisas com as quais eu apenas sonhava. Se eu parar de trabalhar hoje, com o que consegui até aqui, posso viver muitos anos bem”, conta ele.

Mas o dinheiro que tem agora (muito mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão que receberia se fosse o vencedor), não está servindo apenas para comprar bens de consumo para ele e sua família. Mas proporcionando a Gil olhar para além do que sempre foi seu foco.

“Ano que vem vou cantar e atuar. Vou me matricular numa aula de canto, nos Estados Unios, e vou experimentar isso. Pode ser que me chamem de desafinado, mas eu não estou nem aí. Também quero atuar. Vou fazer cursos. É algo que quero fazer, para me dar prazer. Nem que eu tenha que comprar uma novela para eu fazer”, diverte-se.

O riso solto, pode parecer estranho, vem depois de uma fase de choro e tristeza. Foi no PHD na Califórnia que Gil se deparou com uma outra realidade além da que vivia no Janga e da que saboreou ao sair do reality show aclamado pelo Brasil. Foi preciso refazer o caminho.

“Eu percebi que queria agradar a todos. Que eu sempre colocava todo mundo acima de mim, dos meus interesses. Sempre me doando, como sempre foi na minha vida. Me vi sozinho, num país diferente, sendo mais um, dormindo num colchão, tive vontade de largar tudo e percebi, através da minha fé, que eu tinha era que agradecer a tudo. Sempre fui muito grato e ali me deu o clique de que eu posso pensar em todo mundo, mas também posso me colocar em primeiro lugar e me dar prazeres que nem sempre pude me dar e que achava até que não merecia”, analisa.