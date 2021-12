Wanessa Camargo rememora comparações com Sandy e problemas com álcool: ‘Agressiva’

Estrelando um documentário na Netflix com sua família, Wanessa Camargo relembrou o início da carreira aos 17 anos e abriu o coração sobre as comparações com Sandy, problemas com álcool e as portas abertas por seu pai, Zezé Di Camargo.

“Quando fui fazer meu primeiro show, estava com muito medo. Tinha certeza que ia ser um sucesso, e a primeira música estourou. Eu aprendi fazendo, cometi muitos erros, foi muito rápido. Meu pai tinha esse poder de me colocar nos programas, mas eu não tinha essa qualidade técnica e, muitas das vezes, derrapava. Foi aí que surgiram: ‘Wanessa não canta…’. Isso me afetava, me afetou mais do que eu podia imaginar”, desabafou a cantora que explodiu no Brasil com “O Amor Não Deixa”.

No auge do sucesso, ela sofreu diversas comparações com Sandy. “Comecei a ver uma comparação com uma artista que eu gosto muito, a Sandy. Fizeram um negócio que acabou virando uma forma de marketing. E eu me sentia mal com isso. Eu gostava muito de Sandy e Junior. Eu era fã, eu ia nos shows deles. E isso me machucava, porque tinha medo de ela achar que eu queria imitar ela”, disse.

A cantora explicou que, por causa das críticas, explorou um lugar dela que era pura insegurança. “Aquilo tudo que estavam falando, eu também acreditava. ‘Que ela (eu) não cantava… Que não era talentosa… Que só estava ali por ser filha de quem era…. Aquilo eu acreditava também, porque eu não acreditava em mim”, revelou.

“E eu sempre reagia com um: ‘não vão me derrubar’. Em vez de tratar aquela falta de amor próprio, eu comecei a ser agressiva. Tem uma fase da carreira que começo a ter problema com álcool, relacionamentos errados e abusivos”, desabafou.